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Среди пациентов Коммунарки оказался скандально известный олигарх Сосин


14:38
Среди пациентов Коммунарки оказался скандально известный олигарх СосинФото: 24smi.org

У бизнесмена Сосина подтвердили коронавирус, передают российские СМИ.

Олигарх попал в больницу через несколько дней после возвращения из Европы. Вскоре стало известно, что у миллиардера положительный анализ на COVID-19.

В столичной больнице No 40 в Коммунарке сейчас оказывают помощь основателю сети товаров для дома "Старик Хоттабыч", владельцу сети Modis и экс-совладельцу магазинов OBI Игорю Сосину. Как передает РБК, миллиардера госпитализировали с двусторонней пневмонией. Один из двух тестов на коронавирус оказался положительным, сообщил бизнесмен, добавив, что не жалуется на самочувствие.

Telegram-канал 112 уточняет, что несколько дней назад Сосин вернулся в Россию из Франции частным рейсом. Самолет совершил посадку во Внуково-3. Спустя некоторое время олигарха госпитализировали в Коммунарку.

В конце 2015 года сын миллиардера, 19-летний Егор Сосин, был арестован в Казани. Молодого человека заподозрили в убийстве собственной матери. Труп 44-летней задушенной женщины был найден в одном из номеров фешенебельной гостиницы "Корстон". Сын Сосина в тот момент находился, предположительно, в состоянии сильного наркотического опьянения - он разгуливал по отелю в окровавленной одежде.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 120

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