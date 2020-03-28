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В Нью-Йорке появляются мобильные морги


28.3.2020 20:23
В Нью-Йорке появляются мобильные моргиФото: dreamstime.com

Возле медицинских учреждений Нью-Йорка начали появляться рефрижераторные трейлеры.

Предположительно, они могут использоваться в качестве мобильных моргов, передает телевизионный канал CNN.

Появление импровизированных моргов в репортаже назвали сигналом проблем, которые связаны с национальным кризисом в области здравоохранения.

Накануне, 27 марта, в эфире телеканала CNBS выступил американский вице-президент Майк Пенс. По его словам, город Нью-Йорк с прилегающими территориями, где было зафиксировано больше половины случаев заражения коронавирусом в стране, можно считать эпицентром эпидемии в Соединенных Штатах.

Ранее плавучий госпиталь ВМС США прибыл в Лос-Анджелес. Три военных полевых госпиталя также начинают действовать в штатах Нью-Йорк и Вашингтон.

По последним официальным данным, в стране коронавирусом COVID-19 заражены уже более 100 тыс. человек, свыше 1,7 тыс. скончались. Наиболее сложная обстановка сейчас складывается в штате Нью-Йорк, где выявлено около 46 тыс. случаев заражения. На территории соседнего штата Нью-Джерси - зафиксировано порядка 10 тыс. пациентов, в Калифорнии - заразились примерно 5 тыс. человек.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 132

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