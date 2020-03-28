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Женская сеть myJulia.ru
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В Петербурге воспитательницу обвиняют в гибели трехлетней девочки
28.3.2020 18:24
Фото: smi2.net
В Санкт-Петербурге по итогам проверки было принято процессуальное решение о возбуждении уголовного дела в отношении воспитательницы детского сада.
Женщине уже предъявили обвинение в халатности, которая повлекла за собой гибель ребенка, решается вопрос о мере пресечения.
По версии следствия, трагедия, случившаяся в прошлый четверг, 26 марта, могла произойти по вине 29-летней воспитательницы.
В ходе проверки было установлено, что обвиняемая во время прогулки на детской площадке не следила должным образом за вверенными ей воспитанниками. Женщина на продолжительное время отвлеклась на посторонние занятия.
В результате одна из воспитанниц застряла в игровой лестнице, повиснув между ее перегородками. На протяжении почти десяти минут трехлетняя девочка не могла освободиться самостоятельно. Ребенок скончался от тупой травмы шеи с повреждением спинного мозга, установили эксперты.
Судя по записям видеокамеры, которые ранее распространились в Сети, когда воспитательница заметила ребенка, девочка уже находилась в бессознательном состоянии.
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