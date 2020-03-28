Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter В Заполярье больше не ищут пропавшего дайвера

28.3.2020 17:57

Фото: rl0.ru



Под Мурманском завершились мероприятия по поиску дайвера, пропавшего несколько дней назад в губе Амбарная Печенгского залива Баренцева моря.



Об этом сообщает агентство "Интерфакс" со ссылкой на Северо-Западный региональный поисковый отряд МЧС РФ.



Как стало известно, в районе поисков в период 22-25 марта работали водолазы Мурманского арктического комплексного аварийно-спасательного центра и Росморречфлота, которые во время поисковой операции использовали подводную камеру.



Вечером минувшей среды, 25 марта, было принято решение об окончании поисковой операции - завершен осмотр допустимых глубин.



ЧП случилось 21 марта, когда во время организованных погружений в районе губы Амбарная пропал дайвер 1974 г.р. Мужчина приехал в Заполярье из Петербурга.



Следственные органы Мурманской области по факту случившегося уже возбудили уголовное дело по п. "в" ч. 2 ст. 238 УК РФ.



Автор: Злата Богатова

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