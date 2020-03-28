Новости шоу-бизнеса

|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
В Италии коронавирусом заразились более 86 тыс. человек
28.3.2020 01:38
Фото: livejournal.com
За последние сутки в Италии от этого заболевания скончались 969 человек, сообщили власти страны.
По официальным данным, количество заразившихся на сегодняшний день составляет 86 498 человек.
За период с начала вспышки в Италии скончались 9134 пациента, у которых выявили новый коронавирус.
В прошлом система здравоохранения в Италии не раз оптимизировалась, это происходило с учетом требований жесткой экономии, которую Риму диктовал Международный валютный фонд. По мнению ряда экспертом, по этой причине не все заболевшие смогли вовремя и в полном общеме получить адекватную медицинскую помощь.
Ранее Папа Римский помолился о завершении пандемии. Понтифик выступил с обращением к "Граду и миру" (Urbi et Orbi), после чего всем верующим, которые виртуально присоединились к молитве, предоставил полную индульгенцию.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|