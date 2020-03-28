ИнтерНовости - новости в стране и мире
В Самаре родители девочки, госпитализированной с COVID-19, скрыли контакты с зараженными
В Самаре родители девочки, госпитализированной с COVID-19, скрыли контакты с зараженными
Российские военные начали действовать в Бергамо
Российские военные начали действовать в Бергамо
Глава британского Минздрава вслед за премьером заразился коронавирусом
Глава британского Минздрава вслед за премьером заразился коронавирусом
 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
«Роснефть» прекращает деятельность в Венесуэле«Роснефть» прекращает деятельность в Венесуэле
В Ростове-на-Дону при тушении возгорания в камышах погиб пожарныйВ Ростове-на-Дону при тушении возгорания в камышах погиб пожарный
В Череповце объявили режим ЧСВ Череповце объявили режим ЧС
В Великобритании для контроля соблюдения карантина задействовали беспилотникиВ Великобритании для контроля соблюдения карантина задействовали беспилотники
В Оренбурге умер пациент с коронавирусомВ Оренбурге умер пациент с коронавирусом

Новости шоу-бизнеса

Подпишитесь на нашу рассылку




Женская сеть myJulia.ru

Цветы жизни. 43. Ищи ветра в полеЦветы жизни. 43. Ищи ветра в поле
Цветы жизни. 42. Вспомнить всеЦветы жизни. 42. Вспомнить все
Цветы жизни. 41. Запасной выходЦветы жизни. 41. Запасной выход
Цветы жизни. 40. Охота на драконаЦветы жизни. 40. Охота на дракона
Цветы жизни. 39. Стечение людей и обстоятельствЦветы жизни. 39. Стечение людей и обстоятельств

 Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter

В Италии коронавирусом заразились более 86 тыс. человек


28.3.2020 01:38
В Италии коронавирусом заразились более 86 тыс. человекФото: livejournal.com

За последние сутки в Италии от этого заболевания скончались 969 человек, сообщили власти страны.

По официальным данным, количество заразившихся на сегодняшний день составляет 86 498 человек.

За период с начала вспышки в Италии скончались 9134 пациента, у которых выявили новый коронавирус.

В прошлом система здравоохранения в Италии не раз оптимизировалась, это происходило с учетом требований жесткой экономии, которую Риму диктовал Международный валютный фонд. По мнению ряда экспертом, по этой причине не все заболевшие смогли вовремя и в полном общеме получить адекватную медицинскую помощь.

Ранее Папа Римский помолился о завершении пандемии. Понтифик выступил с обращением к "Граду и миру" (Urbi et Orbi), после чего всем верующим, которые виртуально присоединились к молитве, предоставил полную индульгенцию.

Автор: Злата Богатова

Добавить комментарий

Для добавления комментария заполните все поля формы:
*Ваше имя или псевдоним:


*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):


*Ваш комментарий:


*Введите цифры, которые Вы видите:
34876
Цифры:


Смотрите еще:

Тайны дня


Поиск

<< Март 2020
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
            1
2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
9
 10
 11
 12
 13
 14
 15
16
 17
 18
 19
 20
 21
 22
23
 24
 25
 26
 27
 28
 29
30
 31
          

Популярное

«Роснефть» прекращает деятельность в Венесуэле«Роснефть» прекращает деятельность в Венесуэле
Бывшего главу МИД Украины задержали по подозрению в убийствеБывшего главу МИД Украины задержали по подозрению в убийстве
МВД Китая извинилось перед семьей погибшего врача Ли ВэньлянаМВД Китая извинилось перед семьей погибшего врача Ли Вэньляна
Отдохнувший в ОАЭ мэр уральского города уходит в отставкуОтдохнувший в ОАЭ мэр уральского города уходит в отставку
В ХМАО во время свадьбы убили женихаВ ХМАО во время свадьбы убили жениха

Кулинарные рецепты на Поваренке


Наш опрос:

Что вы ждете от нового, 2018, года? (30.8.2017)






Голосов: 973


 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
ИнтерНовости - новости в стране и мире
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
XML ИнтерновостиПерепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
Rambler's Top100
Рейтинг@Mail.ru