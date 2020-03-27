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Папа Римский помолился о завершении пандемии
27.3.2020 23:36
Фото: euronews.com
Папа Римский Франциск сегодня выступил с обращением к "Граду и миру" (Urbi et Orbi), передает Vatican News.
После этого понтифик всем верующим, которые виртуально присоединились к молитве, предоставил полную индульгенцию.
Папа Римский Франциск совершил молитву об окончании пандемии нового коронавируса, когда выступал с обращением к "Граду и миру" (Urbi et Orbi). Это произошло на ступенях перед собором Святого Петра в Ватикане. По традиции, понтифик делает это лишь на Рождество и Пасху, а также во время церемонии интронизации, иногда - благословляя паломников.
Площадь у собора, в прошлом при появлении понтифика полностью заполненная верующими и туристами, на этот раз была совершенно пуста - вплоть до 3 апреля доступ закрыт из-за продолжающейся пандемии коронавируса.
Обратившись к верующим, понтифик сравнил происходящее сейчас в мире с наступающим вечером, когда начинает сгущаться тьма. Сумерки овладели "нашей жизнью, наполнив все оглушительной тишиной и горестной пустотой", - подчеркнул священнослужитель.
Папа Франциск прочел отрывок из Евангелия от Марка, где рассказывается о том, как Иисус Христос смог усмирить бурю, в которую попал вместе со своими учениками, когда переплывал через море в лодке. Понтифик вознес молитву и добавил, что все люди сейчас оказались в равном положении, они стали "уязвимы и дезориентированы". Однако в этот трудный час очень важно "держаться вместе", сказал папа Римский.
По последним данным, в мире от коронавируса скончались уже более 25 тысяч человек. Большинство летальных исходов - около 17 тыс. случаев - зафиксировано на территории стран Европы. Количество инфицированных COVID-19 превысило полмиллиона человек.
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