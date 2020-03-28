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В ХМАО чиновника уволят за отпуск в Таиланде после введения ограничений


28.3.2020 01:01
В ХМАО чиновника уволят за отпуск в Таиланде после введения ограниченийФото: smi2.net

Как стало известно, свой пост потеряет Эдмонд Игошин, возглавляющий департамент образования администрации города Нижневартовска Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО). Чиновника уволят за отпуск в Таиланде после того, как в регионе были введены ограничения в рамках борьбы с распространением коронавируса.

На заседании оперативного штаба мэр Нижневартовска Василий Тихонов сообщил о том, что Эдмонд Игошин отправился отдыхать в ночь на 18 марта. Чиновник в 2:18 ночи по местному времени вылетел в Таиланд, нарушив тем самым рекомендации, связанные с предотвращением распространения заболевания.

По словам Тихонова, он уволит Игошина, как только тот выйдет с больничного. Мэр пояснил, что проверка была начата после поручения губернатора ХМАО Натальи Комаровой. Она отдала указание тщательно разобраться в этой ситуации. В случае подтверждения сведений о том, что чиновник мог нарушить ограничения, в его отношении необходимо предпринять "самые жесткие меры", указывала Комарова.

Согласно последним официальным данным, по состоянию на 27 марта в ХМАО было зафиксировано четыре случая заражения коронавирусом.

Ранее в отставку ушел отдохнувший в ОАЭ мэр уральского города Кунгура (Пермский край). Сергей Гордеев отправился в плановый отпуск 16 марта и вернулся в РФ спустя несколько дней.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 134

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