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В ХМАО чиновника уволят за отпуск в Таиланде после введения ограничений
28.3.2020 01:01
Фото: smi2.net
Как стало известно, свой пост потеряет Эдмонд Игошин, возглавляющий департамент образования администрации города Нижневартовска Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО). Чиновника уволят за отпуск в Таиланде после того, как в регионе были введены ограничения в рамках борьбы с распространением коронавируса.
На заседании оперативного штаба мэр Нижневартовска Василий Тихонов сообщил о том, что Эдмонд Игошин отправился отдыхать в ночь на 18 марта. Чиновник в 2:18 ночи по местному времени вылетел в Таиланд, нарушив тем самым рекомендации, связанные с предотвращением распространения заболевания.
По словам Тихонова, он уволит Игошина, как только тот выйдет с больничного. Мэр пояснил, что проверка была начата после поручения губернатора ХМАО Натальи Комаровой. Она отдала указание тщательно разобраться в этой ситуации. В случае подтверждения сведений о том, что чиновник мог нарушить ограничения, в его отношении необходимо предпринять "самые жесткие меры", указывала Комарова.
Согласно последним официальным данным, по состоянию на 27 марта в ХМАО было зафиксировано четыре случая заражения коронавирусом.
Ранее в отставку ушел отдохнувший в ОАЭ мэр уральского города Кунгура (Пермский край). Сергей Гордеев отправился в плановый отпуск 16 марта и вернулся в РФ спустя несколько дней.
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