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Отдохнувший в ОАЭ мэр уральского города уходит в отставку
25.3.2020 00:14
Фото: og.ru
Глава города Кунгур (Пермский край) Сергей Гордеев, ранее отправившийся на отдых в ОАЭ во время пандемии коронавируса, уходит в отставку.
Чиновник уже написал соответствующее заявление, передает РИА Новости со ссылкой на Андрея Подосенова, возглавляющего местную думу.
Теперь уже бывший мэр Кунгура Сергей Гордеев ушел в плановый отпуск 16 марта, отправившись отдыхать ОАЭ. Отмечается, что зарубежный отдых заранее был согласован с руководством Пермского края - чиновник проинформировал о своих планах еще в середине февраля. В РФ он возвратился в минувшее воскресенье, 22 марта.
Необходимо отметить, что после выявления в Перми первых зараженных коронавирусом региональные власти уже 15 марта ввели режим повышенной готовности. В результате в социальных сетях, а потом и СМИ распространились сообщения о том, что зарубежный отдых Гордеева вызвал недовольство главы Пермского края Дмитрия Махонина.
Официального комментария от краевой администрации по этому поводу пока не последовало.
Ранее стало известно о главе администрации Тамбова Наталье Макаревич, которая отправилась за рубеж вместе со своей дочерью еще 16 марта. Чиновница рассказала в социальной сети о том, что поездка во Вьетнам была очень важна для нее и ее дочери. Сейчас она пытается досрочно вернуться в Россию.
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