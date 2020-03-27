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Российские военные начали действовать в Бергамо
27.3.2020 22:10
Фото: vk.com
Российские специалисты уже успели провести дезинфекционную обработку в пансионате для пожилых людей, который расположен в пригороде Бергамо, передает ТАСС. Предполагается, что в течение сегодняшнего дня наши военные осуществят санобработку еще в одном лечебном учреждении в этом регионе.
О деятельности отечественных военных медиков рассказали в Минобороны РФ. Как стало известно, российские специалисты работают сейчас совместно с итальянскими коллегами. Общими усилиями они провели дезинфекцию пансионата для пожилых людей "Мартино Занки", который расположен в одном из пригородов Бергамо.
На текущий момент обработано 2 тыс. квадратных метров внутренних помещений и подъездные дороги, информирует Минобороны. В мероприятиях по санитарной обработке участвовали врачи-эпидемиологи и специалисты войск радиационной химической и биологической защиты российского военного ведомства. Отмечается, что российские военные медики используют в Бергамо мобильные комплексы дезинфекционных аэрозолей и авторазливочные станции.
Ранее власти Италии сообщили о том, что в стране от заболевания, вызванного коронавирусом, скончались уже более 8 тыс. человек. За последние сутки было выявлено свыше 4 тыс. новых случаев заражения.
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