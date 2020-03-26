Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Кличко объяснил скандальное распоряжение о VIP-палатах в Киеве

26.3.2020 14:18

Фото: vk.com



Особые палаты в больницах украинской столицы предусмотрены исключительно для представителей руководства страны, заявил Виталий Кличко.



Мэр Киева прокомментировал скандальное распоряжение о VIP-палатах на своей странице в соцсети Facebook.



По словам Виталия Кличко, эти палаты не предназначены "для депутатов и других чиновников". Информация, появившаяся в СМИ, не соответствует действительности. Мэр украинской столицы пояснил, что правоохранители уже выясняют, откуда могли появиться такого рода слухи.



Мэр Киева подчеркнул, что в VIP-палатах, в случае необходимости, могут разместить лишь первых лиц государства — президента, премьер-министра, председателя Верховной рады. В случае, если они заразятся коронавирусом, должны быть обеспечены определенные условия и соответствующая охрана.



Кличко также сообщил о том, что в Киеве было выявлено еще шесть заболевших COVID-19 - общее количество заразившихся возросло до 40.



В целях вывоза россиян с территории Украины в ближайшее время сформируют специальный состав из восемнадцати вагонов, рассчитанный на порядка 800 мест. Он совершит отправку из Киева уже 27 марта и прибудет в российскую столицу на следующий день. В обратный рейс из Москвы он выйдет 28 марта, увезя украинских граждан в Киев.



Автор: Злата Богатова

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