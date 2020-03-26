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Кличко объяснил скандальное распоряжение о VIP-палатах в Киеве
26.3.2020 14:18
Фото: vk.com
Особые палаты в больницах украинской столицы предусмотрены исключительно для представителей руководства страны, заявил Виталий Кличко.
Мэр Киева прокомментировал скандальное распоряжение о VIP-палатах на своей странице в соцсети Facebook.
По словам Виталия Кличко, эти палаты не предназначены "для депутатов и других чиновников". Информация, появившаяся в СМИ, не соответствует действительности. Мэр украинской столицы пояснил, что правоохранители уже выясняют, откуда могли появиться такого рода слухи.
Мэр Киева подчеркнул, что в VIP-палатах, в случае необходимости, могут разместить лишь первых лиц государства — президента, премьер-министра, председателя Верховной рады. В случае, если они заразятся коронавирусом, должны быть обеспечены определенные условия и соответствующая охрана.
Кличко также сообщил о том, что в Киеве было выявлено еще шесть заболевших COVID-19 - общее количество заразившихся возросло до 40.
В целях вывоза россиян с территории Украины в ближайшее время сформируют специальный состав из восемнадцати вагонов, рассчитанный на порядка 800 мест. Он совершит отправку из Киева уже 27 марта и прибудет в российскую столицу на следующий день. В обратный рейс из Москвы он выйдет 28 марта, увезя украинских граждан в Киев.
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