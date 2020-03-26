Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Бывшего главу МИД Украины задержали по подозрению в убийстве

26.3.2020 00:18

Фото: 24tv.ua

Леонид Кожара



Леонид Кожара, в прошлом занимавший пост министра иностранных дел Украины, задержан по подозрению в причастности к убийству.



Об этом рассказал советник главы МВД Украины Антон Геращенко.



На своей странице в соцсети Facebook Антон Геращенко пояснил, что в данный момент Леонида Кожару доставляют в суд, где в его отношении изберут меру пресечения.



Представитель МВД Украины напомнил о том, что в ночь на 22 февраля в доме бывшего министра обнаружили застреленным мужчину 1963 г.р. ЧП случилось на территории села Чайки Киевской области.



Ранее в ходе расследования было установлено, что погибший является Сергеем Старицким, который в прошлом был директором телевизионного канала "Интер". По словам Леонида Кожары и его супруги, погибший сам выстрелил в себя из наградного оружия хозяина дома.



Однако у следователей и прокуроров возникли сомнения в том, что речь идет о суициде, пояснил Геращенко.



Автор: Злата Богатова

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