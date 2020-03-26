|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
Бывшего главу МИД Украины задержали по подозрению в убийстве
26.3.2020 00:18
Фото: 24tv.ua
Леонид Кожара
Леонид Кожара, в прошлом занимавший пост министра иностранных дел Украины, задержан по подозрению в причастности к убийству.
Об этом рассказал советник главы МВД Украины Антон Геращенко.
На своей странице в соцсети Facebook Антон Геращенко пояснил, что в данный момент Леонида Кожару доставляют в суд, где в его отношении изберут меру пресечения.
Представитель МВД Украины напомнил о том, что в ночь на 22 февраля в доме бывшего министра обнаружили застреленным мужчину 1963 г.р. ЧП случилось на территории села Чайки Киевской области.
Ранее в ходе расследования было установлено, что погибший является Сергеем Старицким, который в прошлом был директором телевизионного канала "Интер". По словам Леонида Кожары и его супруги, погибший сам выстрелил в себя из наградного оружия хозяина дома.
Однако у следователей и прокуроров возникли сомнения в том, что речь идет о суициде, пояснил Геращенко.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|