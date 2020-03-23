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Лев Лещенко госпитализирован с подозрением на коронавирус


20:01
Лев Лещенко госпитализирован с подозрением на коронавирусФото: pronedra.ru

Известный российский артист сам лег на обследование в больницу в Коммунарке, передает ТАСС.

Как стало известно, ранее Лев Лещенко самоизолировался после возвращения с зарубежных гастролей.

Во время домашнего карантина Лев Лещенко, недавно выступавший в Канаде и Соединенных Штатах, почувствовал себя плохо. Об этом журналистам рассказал концертный директор артиста Олег Дмитриев. По его словам, певец вернулся в Россию 12 марта.

Дмитриев пояснил, что вызвать врача на дом артисту, когда он заболел, не удалось. Лещенко успел заехать в две клиники, пояснил директор артиста. Однако врачи сказали, что разобраться с диагнозом сейчас смогут лишь на Коммунарке.

В результате накануне, 23 марта, Народный артист РСФСР Лев Лещенко и его супруга Ирина сами приехали в московскую больницу в Коммунарке и не стали отказываться от предложенной им госпитализации.

Ранее президент РФ Владимир Путин пообщался с главным врачом московской больницы в Коммунарке Денисом Проценко. Глава государства дал высокую оценку качеству работы этого медицинского учреждения, куда сейчас доставляют пациентов с подозрением на коронавирус.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 118

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