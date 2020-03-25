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На Кубани при крушении военного самолета погиб пилот
25.3.2020 21:23
Фото: tolknews.ru
Предположительно, причиной трагедии могли стать ошибочные действия летчика, передают российские СМИ.
ЧП случилось неподалеку от станицы Дмитриевской.
В Минобороны подтвердили сведения о крушении военного самолета L-39 на территории Краснодарского края, передает ТАСС.
Со ссылкой на источник в экстренных службах региона уточняется, что комиссия, работающая на месте катастрофы, сейчас рассматривает ряд версий. В их числе - ошибочные действия пилота.
В администрации Кавказского района, где произошло ЧП, пояснили, что разбившийся самолет нашли работники местного сельскохозяйственного предприятия, которые услышали хлопок. После крушения, по их словам, началось возгорание.
В Минобороны России, подтвердив информацию об аварии, сообщили о том, что полет выполнялся без боекомплекта.
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