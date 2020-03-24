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Мэр Тамбова и ее дочь пытаются выехать из Вьетнама
24.3.2020 18:25
Фото: кадр видео с youtube.com
Глава администрации Тамбова Наталья Макаревич отправилась за рубеж вместе со своей дочерью еще 16 марта, рассказала мэр в социальной сети. Подчеркнув, что прибыла во Вьетнам еще до того, как были введены ограничительные меры, чиновница пояснила, что поездка была очень важна для нее и ее дочери.
Как сообщила Наталья Макаревич накануне, 24 марта, на своей странице в соцсети, сейчас она пытается досрочно вернуться в Россию. При этом мэр Тамбова и ее дочь находятся под наблюдением специалистов.
Опровергнув сведения "самоизоляции в Республике Вьетнам", Макаревич пояснила, что вынуждена пока оставаться в маленькой деревушке, расположенной на расстоянии около четырех часов пути от ближайшего города. При этом российская чиновница продолжает соблюдать "все меры безопасности относительно пандемии коронавируса".
РФ с 23 марта ограничила авиасообщение с рядом стран, в том числе, с Вьетнамом, в целях борьбы с распространением заболевания. Предполагается, что формирование списков для организации вывозных рейсов завершится в 14:00 по местному времени 26 марта.
Ранее в Совете при президенте РФ по правам человека (СПЧ) сообщили о том, что в связи с продолжающейся в мире пандемией коронавируса, иностранцы, в прошлом нарушившие российское законодательство и подлежащие принудительной высылке за пределы нашей страны, вынуждены оставаться в спецучреждениях на неопределенное время. Граждане других стран целыми семействами ждут возможности возвратиться домой.
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