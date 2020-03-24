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В России возникли сложности с депортацией мигрантов


24.3.2020 01:17
В России возникли сложности с депортацией мигрантовФото: infeela.ru

Несмотря на решения, вынесенные ранее судебными органами, из РФ сейчас не могут депортировать многих мигрантов, передает агентство "Интерфакс".

О сложившейся ситуации информирует Совет при президенте РФ по правам человека (СПЧ).

В связи с продолжающейся в мире пандемией коронавируса власти многих государств решили на время приостановить авиасообщение. В результате иностранцы, в прошлом нарушившие российское законодательство и подлежащие принудительной высылке за пределы нашей страны, вынуждены оставаться в спецучреждениях на неопределенное время. Граждане других стран целыми семействами ждут возможности возвратиться домой, информирует СПЧ.

Ранее член СПЧ Татьяна Мерзлякова побывала в Центре временного содержания иностранных граждан и лиц без гражданства (ЦВСИГ) УМВД по уральскому городу Екатеринбургу. На сегодняшний день в нем находятся около двух с половиной сотен человек, и все они ожидают исполнения решений суда о их выдворении и депортации.

По словам правозащитницы, иностранные дипломаты активно продолжают попытки организовать чартерные рейсы. Однако сделать это сейчас достаточно сложно. При этом Мерзлякова особое внимание обратила на гражданку Киргизии. Женщина и ее дети больше месяца провела в центре временного содержания. Как заявил генконсул Киргизии в Екатеринбурге, 22 марта был организован последний чартер в это государство, однако его соотечественница по каким-то причинам не попала на борт "Уральских авиалиний", хотя в самолете оставались несколько свободных мест.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 107

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