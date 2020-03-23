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Женская сеть myJulia.ru
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В Волгограде выявили первого пациента с COVID-2019
14:59
Фото: vk.com
Анализ оказался положительным у жительницы Волгограда, которая ранее находилась в ОАЭ.
Женщина прибыла в Волгоград через Москву, передают российские СМИ. Пациентка оставалась под наблюдением специалистов с 16 марта, после возвращения из-за границы. В этот период медики не выявили у нее нарушений.
Однако при первом появлении симптомом женщину госпитализировали, сейчас она находится в боксе инфекционной больницы № 1 Волгограда. Диагноз подтвержден при проведении обследований, рассказали в администрации этого медицинского учреждения. Отмечается, что состояние пациентки сейчас удовлетворительное, температура в норме. По словам врачей, заболевание протекает в легкой форме.
В целях предотвращения возможного распространения коронавируса на карантин поместили всех попутчиков заболевшей туристки. В общей сложности под наблюдением медиков оказались сорок два человека, летевших в Волгоград одним рейсом из Москвы с заболевшей туристкой.
Ранее Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении Ирины Санниковой, которая нарушила карантин после возвращения из Испании, где в тот момент уже была зафиксирована неблагоприятная эпидемиологическая обстановка. В результате Санникова также была снята с поста главного внештатного инфекциониста Ставропольского края.
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