Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter В Черногории задержали россиянку, публиковавшую посты о коронавирусе

23.3.2020 23:54

Фото: irk.today



Посольство РФ в Черногории контролирует ситуацию с задержанием россиянки, передает ТАСС.



Женщина публиковала в соцсетях сведения о том, что количество заразившихся коронавирусом и умерших от него в Черногории якобы значительно выше официальных данных.



Российские дипломаты взяли на контроль ситуацию с задержанием гражданки РФ 1985 г.р., которая ранее опубликовала в Facebook сведения, связанные с распространением коронавируса. Как передает ТАСС со ссылкой на представителей дипмиссии, женщину задержали в Порто Монтенегро (Тивате).



Как стало известно, уроженку Москвы направили на карантин. В скором времени властями будет принято решение о избрании меры пресечения.



В Управлении полиции Черногории ранее проинформировали о том, что россиянка в своем Facebook рассказывала о масштабах распространения коронавируса в стране. По ее словам, количество заразившихся и умерших якобы превышает цифры, озвучиваемые властями. Кроме того, женщина делилась пугающими прогнозами о том, что Черногорию охватит эпидемия, которая окажется хуже итальянского сценария.



Россиянка также рассказала о том, что коронавирусом заразились сотрудники отеля "Авала".



Черногория оставалась последним европейским государством, где не было зафиксировано пациентов с коронавирусом, но на прошлой неделе в Подгорице подтвердили сразу два случая заражения. Как заявил тогда глава правительства страны Душко Маркович, заболели вернувшиеся из-за рубежа женщины 1948 и 1973 г.р.



На сегодняшний день в Черногории зафиксировано двадцать два случая заражения, один пациент скончался. Под наблюдением сейчас остаются свыше 5,5 тыс. человек.



Автор: Злата Богатова

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