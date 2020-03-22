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СКР приступил к проверке по факту недостоверных фактов о числе заболевших COVID-19
18:15
Фото: sledcom.ru
Следственный комитет России начинает процессуальную проверку по ч. 1 ст. 237 УК РФ ("Искажение информации о событиях, фактах или явлениях, создающих опасность для жизни или здоровья людей") и ч. 4 ст. 128.1 УК РФ ("Клевета"), указано в сообщении, которое сегодня, 23 марта, было опубликовано на официальном сайте ведомства.
Проведение проверки связано с появляющимися случаями искажения сведений о числе заболевших коронавирусом в России, уточняется в сообщении пресс-службы СКР.
Злоумышленникам, которые занимаются тиражированием фейковой информации, связанной с количеством пациентов с COVID-19, в будущем может грозить штраф в размере до трех миллионов рублей либо обязательные работы продолжительностью до четырехсот часов.
В сообщении отмечается, что речь идет о публикациях, в которых распространяются недостоверные сведения о числе заболевших коронавирусом в целях усиления панического настроения среди населения.
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