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Россельхознадзор на время запретил экспорт крупы
20:06
Фото: toluna.com
Россельхознадзор ввел десятидневный запрет на экспорт всех крупяных изделий из России, передает агентство "Интерфакс".
Как следует из официального письма Россельхознадзора в территориальные органы, решение вступило в силу еще 20 марта.
Предполагается, что запрет будет действовать вплоть до особых указаний рабочей группы Госсовета по предупреждению завоза и распространения коронавируса, которую возглавляет мэр российской столицы Сергей Собянин.
Каких-либо официальных комментариев от представителей Россельхознадзора по поводу этих сведений пока не последовало.
Ранее стало известно о том, что российский премьер-министр Михаил Мишустин отдал поручение ряду ведомств, включая Минсельхоз и Минпромторг, о подготовке предложений, связанных с ограничением экспорта продовольствия, лекарственных средств и товаров первой необходимости.
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