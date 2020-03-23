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В Колумбии более 20 человек погибли во время тюремного бунта
23.3.2020 19:09
Фото: livejournal.com
ЧП случилось в столице страны - Боготе, где заключенные тюрьмы La Modelo устроили беспорядки из-за паники, вызванной продолжающейся пандемией коронавируса.
Как передает Reuters, жертвами инцидента стали по меньшей мере двадцать три человека.
По данным министерства юстиции Колумбии, арестанты устроили бунт, пытаясь протестовать против недостаточной, на их взгляд, мер по борьбе с коронавирусом. В ведомстве сообщили, что в общей сложности ранения получили более восьмидесяти заключенных, тридцать два из них госпитализированы.
Во время подавления беспорядков пострадали семь тюремных охранников. Врачи оценивают состояние двух из них как критическое.
Согласно последним официальным сведениям, на территории Колумбии коронавирус был выявлен у более чем двухсот человек, двое пациентов скончались. Три человека признаны излечившимися и уже покинули больницы.
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