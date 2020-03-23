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Эксперты назвали страны, наиболее уязвимые к коронавирусу
23.3.2020 18:05
Фото: rollingstone.com
В число государств, которые можно считать наиболее уязвимыми к новому коронавирусу, эксперты из Global Health Security Index (GHS) включили Украину.
Рейтинг размещен на портале "Инициативы по ядерной угрозе" (Nuclear Threat Initiative, NTI).
Составляя список, эксперты провели анализ 195 стран. В результате они пришли к выводу о том, что на сегодняшний день мир в целом совершенно не готов к пандемии.
Наилучшим образом при этом подготовлены Соединенные Штаты (83,5 балла) и Великобритания (77,9), отмечается в исследовании. В пятерку лидеров также вошли Австралия, Канада и Нидерланды.
При этом Украина набрала 38 баллов, оказавшись лишь на 94-м месте, между Зимбабве и Сенегалом. Кроме того, очень уязвимыми к новому заболеванию эксперты сочли Венесуэлу и Пакистан.
Китай, продемонстрировавший успешную борьбу с распространением опасного коронавируса, набрал 48 баллов и занял 51-ю строку списка.
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