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Global Times опровергла сведения о смерти китайского врача Ли Вэньляна
06:10
Фото: vk.com
Газета Global Times опровергла информацию о смерти Ли Вэньляна, передает ТАСС.
Ранее издание опубликовало материал о кончине одного из восьми врачей, которые первыми предупредили о вспышке нового коронавируса 2019-nCoV в Китае.
Опровергнув ранее обнародованную информацию редакция сообщила о том, что Ли Вэньлян сейчас находится больнице, его состояние оценивается медиками как критическое.
До этого в прессе широко распространились сведения о смерти врача, который был одним из первых медиков, рассказавших о вспышке нового инфекционного заболевания. Уточнялось, что Ли Вэньлян скончался в ночь на пятницу, 7 февраля. Врача пытались вылечить в той же больнице, где он прежде работал. Информация о кончине медика передавалась со ссылкой на аккаунт в одной из соцсетей Центральной больницы Уханя. Сам врач ранее писал о том, что заболел 11 января - у него поднялась высокая температура и появился кашель. Около недели назад Ли Вэньлян опубликовал запись о том, что у него подтвержден именно коронавирус.
Стоит отметить, что первоначально доктор полагал, что речь идет о новой вспышке атипичной пневмонии SARS. В конце декабря он разместил пост о том, что появились пациенты, инфицирование которых может быть связано с рынком морепродуктов "Хуанань".
Ранее появились сведения о том, что коронавирус впервые выявили у новорожденного ребенка. Диагноз был поставлен примерно через тридцать часов после того, как ребенок появился на свет. Младенец родился в Ухане - городе в центре КНР, который стал эпицентром распространения нового заболевания. Ранее коронавирус диагностировали у матери новорожденного. Врачи пока не могут с уверенностью сказать, мог ли ребенок заразиться в утробе либо был инфицирован уже после рождения.
По последним данным, жертвами пневмонии, вызванной вирусом 2019-nCoV, стали уже 560 человек. На территории Китая заражено более 28 тыс. жителей. Случаи инфицирования также были выявлены в двадцати четырех странах, включая Россию. Выздоровели на сегодняшний день более 1,1 тыс. человек.
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