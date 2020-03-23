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Шойгу рассказал, как выбирали место для Главного храма ВС России
23.3.2020 03:27
Фото: natsbez.ru
Выбор места для строительства Главного храма Вооруженных сил РФ в Подмосковье связан с историческими событиями, отметил министр обороны России.
По словам Сергея Шойгу, именно отсюда в 1941 году началось продвижение советских войск на Запад.
В этом месте проходил рубеж, где советским войскам пришлось держать оборону в тот тяжелый период, заявил Сергей Шойгу. Министр напомнил, что в тот момент штаб обороны Москвы, возглавляемый маршалом Жуковым, располагался в расположенном рядом Алабино.
В 1941 году в штабе принимались важные решения, которые обусловили первые серьезные позитивные сдвиги в ходе войны. Об этом глава Минобороны рассказал в интервью, опубликованном газетой ВС России "Красная звезда".
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