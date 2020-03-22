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Под Мурманском при подрыве боеприпаса пострадали пятеро военных


22.3.2020 21:01
Под Мурманском при подрыве боеприпаса пострадали пятеро военныхФото: donpress.com

ЧП случилось на складе ракетно-артиллерийского завода под Мурманском, передает ТАСС.

По предварительным данным, на технической территории подорвался артиллерийский боеприпас, возгорания зафиксировано не было.

После инцидента, случившегося на складе ракетного завода, который находится в микрорайоне Рослякова, были экстренно госпитализированы пять военнослужащих.

Состояние двух пациентов, которые доставлены в военный госпиталь, медики оценивают как тяжелое. По словам врачей, угрозы для жизни пострадавших нет.

Уточняется, что в этом складском комплексе хранятся снаряды разного калибра. Предположительно, причиной взрыва могло стать нарушение требований безопасности в ходе погрузочно-разгрузочных мероприятий.

По факту инцидента сейчас проводит проверку комиссия командования Северного флота.

Автор: Злата Богатова

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