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Под Мурманском при подрыве боеприпаса пострадали пятеро военных
22.3.2020 21:01
Фото: donpress.com
ЧП случилось на складе ракетно-артиллерийского завода под Мурманском, передает ТАСС.
По предварительным данным, на технической территории подорвался артиллерийский боеприпас, возгорания зафиксировано не было.
После инцидента, случившегося на складе ракетного завода, который находится в микрорайоне Рослякова, были экстренно госпитализированы пять военнослужащих.
Состояние двух пациентов, которые доставлены в военный госпиталь, медики оценивают как тяжелое. По словам врачей, угрозы для жизни пострадавших нет.
Уточняется, что в этом складском комплексе хранятся снаряды разного калибра. Предположительно, причиной взрыва могло стать нарушение требований безопасности в ходе погрузочно-разгрузочных мероприятий.
По факту инцидента сейчас проводит проверку комиссия командования Северного флота.
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