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Оперативный штаб опроверг сведения о планах ужесточения ограничений
22.3.2020 19:07
Фото: kurgan-med.ru
Принимаемые сейчас в России меры для предупреждения распространения коронавируса являются достаточно строгими. Поэтому необходимости в ужесточении карантинных ограничений на текущий момент нет, заявили в федеральном оперативном штабе.
Комплекс мер, предпринимаемый в настоящее время в России, является достаточным. Он полностью соответствует текущему уровню распространения коронавирусной инфекции на территории РФ, поэтому никаких планов по введению более жесткого карантина в ближайшее время нет, указано в сегодняшнем сообщении штаба.
В тексте также содержатся рекомендации представителям прессы аккуратнее "работать с информацией", которую они получают из различного рода "источников".
Ранее в российских СМИ распространились сведения о том, что в скором времени в РФ могут быть ужесточены карантинные меры, направленные на борьбу с распространением коронавируса нового типа.
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