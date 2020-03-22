ИнтерНовости - новости в стране и мире
В ХМАО во время свадьбы убили жениха
В ХМАО во время свадьбы убили жениха
Утрехтского стрелка приговорили к пожизненному сроку
Утрехтского стрелка приговорили к пожизненному сроку
Минздрав поручил зарегистрировать всех врачей
Минздрав поручил зарегистрировать всех врачей
 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
В Италии совершили посадку первые самолеты ВКС РФ с военными врачамиВ Италии совершили посадку первые самолеты ВКС РФ с военными врачами
Оперативный штаб опроверг сведения о планах ужесточения ограниченийОперативный штаб опроверг сведения о планах ужесточения ограничений
РФ ограничивает авиасообщение со всеми странамиРФ ограничивает авиасообщение со всеми странами
В Испании за сутки из-за COVID-19 скончались 400 человекВ Испании за сутки из-за COVID-19 скончались 400 человек
В Литовском морском музее провели «экскурсию» для пингвиновВ Литовском морском музее провели «экскурсию» для пингвинов

Новости шоу-бизнеса

Подпишитесь на нашу рассылку




Женская сеть myJulia.ru

Цветы жизни. 31. Сарафанное радиоЦветы жизни. 31. Сарафанное радио
Глава 30. Задача со многими неизвестнымиГлава 30. Задача со многими неизвестными
Глава 29. ТупикГлава 29. Тупик
Глава 28. На "Дельфине"Глава 28. На "Дельфине"
Цветы жизни. 27. Открой личикоЦветы жизни. 27. Открой личико

 Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Оперативный штаб опроверг сведения о планах ужесточения ограничений


22.3.2020 19:07
Оперативный штаб опроверг сведения о планах ужесточения ограниченийФото: kurgan-med.ru

Принимаемые сейчас в России меры для предупреждения распространения коронавируса являются достаточно строгими. Поэтому необходимости в ужесточении карантинных ограничений на текущий момент нет, заявили в федеральном оперативном штабе.

Комплекс мер, предпринимаемый в настоящее время в России, является достаточным. Он полностью соответствует текущему уровню распространения коронавирусной инфекции на территории РФ, поэтому никаких планов по введению более жесткого карантина в ближайшее время нет, указано в сегодняшнем сообщении штаба.

В тексте также содержатся рекомендации представителям прессы аккуратнее "работать с информацией", которую они получают из различного рода "источников".

Ранее в российских СМИ распространились сведения о том, что в скором времени в РФ могут быть ужесточены карантинные меры, направленные на борьбу с распространением коронавируса нового типа.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 253

Добавить комментарий

Для добавления комментария заполните все поля формы:
*Ваше имя или псевдоним:


*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):


*Ваш комментарий:


*Введите цифры, которые Вы видите:
34876
Цифры:


Смотрите еще:

Тайны дня


Поиск

<< Март 2020
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
            1
2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
9
 10
 11
 12
 13
 14
 15
16
 17
 18
 19
 20
 21
 22
23
 24
 25
 26
 27
 28
 29
30
 31
          

Популярное

На Урале задержан мужчина, убивший около суда бывшую женуНа Урале задержан мужчина, убивший около суда бывшую жену
Утрехтского стрелка приговорили к пожизненному срокуУтрехтского стрелка приговорили к пожизненному сроку
На Камчатке погиб ребенок, катавшийся с горкиНа Камчатке погиб ребенок, катавшийся с горки
Россия ограничивает въезд иностранцевРоссия ограничивает въезд иностранцев
В Коми неизвестные обстреляли вертолет Ми-8В Коми неизвестные обстреляли вертолет Ми-8

Кулинарные рецепты на Поваренке


Наш опрос:

Что вы ждете от нового, 2018, года? (30.8.2017)






Голосов: 972


 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
ИнтерНовости - новости в стране и мире
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
XML ИнтерновостиПерепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
Rambler's Top100
Рейтинг@Mail.ru