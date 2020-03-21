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В России могут ужесточить карантинные ограничения
15:21
Фото: pointville.ag
В связи с распространением коронавируса российские власти рассматривают возможность ужесточения карантинных мер, передает РИА Новости.
Со ссылкой на источник в правительстве РФ уточняется, что наша страна располагает некоторым запасом времени для принятия "жестких, но крайне необходимых мер".
Согласно последним официальным данным, темпы распространения COVID-19 на территории РФ математически соответствуют развитию ситуации в Великобритании, Испании, Франции и ФРГ, отмечает источник агентства. Речь идет о ежедневном приросте от 27% до 33% при сопоставимом количестве инфицированных.
Как свидетельствует опыт государств, которым удается относительно успешно сдерживать распространение коронавируса, например, Сингапура, Южной Кореи и Японии, сейчас крайне важны решительные меры по карантину. В частности, речь идет о своевременном выявлении и наращивании масштабов тестирования контактных лиц с последующей немедленной их изоляцией.
В целях эффективной борьбы с коронавирусом российские власти сейчас активно продолжают тщательно изучать сведения о том, как действуют правительства других государств, чтобы сфокусироваться на самых успешных методах.
Накануне российский президент Владимир Путин провел телефонную беседу с премьер-министром Италии Джузеппе Конте. В рамках этого разговора политики затронули вопросы, связанные с продолжающейся пандемией коронавируса и мероприятиями по борьбе с распространением этого опасного заболевания. Глава РФ выразил готовность помочь итальянскому народу в борьбе с коронавирусом - в страну будут направлены отечественные специалисты, средства защиты и аппаратура.
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