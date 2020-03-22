|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
Француз, находящийся на карантине, пробежал марафон на балконе
22.3.2020 03:18
Фото: livejournal.com
Француз Элиша Ношомовиц, находящийся в изоляции из-за продолжающейся пандемии коронавируса, на собственном балконе пробежал марафон.
Как передает РИА Новости, бегун преодолел дистанцию 42 км 195 м (по правилам АIMS) примерно за семь часов.
О своем необычном марафоне спортсмен рассказал в Instagram. По словам Элишы Ношомовица, его работу не признали "социально значимой", и в результате спорт стал для него практически "единственным способом не чокнуться дома". Мужчина пробежал марафон на своем балконе длиной примерно в семь метров.
Француз пояснил, что бегал по собственному балкону на протяжении почти семи часов, "примерно 6000 раз туда-обратно". Бегун добавил, что мог бы побегать и вокруг дома. Однако он предпочел не выходить на улицу, чтобы не искушать других. Если бы невольные очевидцы захотели повторять за ним, на улице бы могло оказаться слишком много людей.
Рассказ Ношомовица, пробежавшего за свою жизнь в общей сложности около сорока марафонов, уже собрал в соцсетях тысячи лайков и сотни комментариев.
Ранее сообщалось о диких животных, которые начали появляться на опустевших из-за карантина улицах испанских городов и поселков.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|