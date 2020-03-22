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Француз, находящийся на карантине, пробежал марафон на балконе


22.3.2020 03:18
Француз, находящийся на карантине, пробежал марафон на балконеФото: livejournal.com

Француз Элиша Ношомовиц, находящийся в изоляции из-за продолжающейся пандемии коронавируса, на собственном балконе пробежал марафон.

Как передает РИА Новости, бегун преодолел дистанцию 42 км 195 м (по правилам АIMS) примерно за семь часов.

О своем необычном марафоне спортсмен рассказал в Instagram. По словам Элишы Ношомовица, его работу не признали "социально значимой", и в результате спорт стал для него практически "единственным способом не чокнуться дома". Мужчина пробежал марафон на своем балконе длиной примерно в семь метров.

Француз пояснил, что бегал по собственному балкону на протяжении почти семи часов, "примерно 6000 раз туда-обратно". Бегун добавил, что мог бы побегать и вокруг дома. Однако он предпочел не выходить на улицу, чтобы не искушать других. Если бы невольные очевидцы захотели повторять за ним, на улице бы могло оказаться слишком много людей.

Рассказ Ношомовица, пробежавшего за свою жизнь в общей сложности около сорока марафонов, уже собрал в соцсетях тысячи лайков и сотни комментариев.

Ранее сообщалось о диких животных, которые начали появляться на опустевших из-за карантина улицах испанских городов и поселков.

Автор: Злата Богатова

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