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На Ставрополье более 100 человек помещены на карантин из-за главного инфекциониста края, скрывшей поездку в Испанию
21.3.2020 13:01
Фото: livejournal.com
На текущий момент в регионе под наблюдением по коронавирусу находятся более 300 человек, заявил губернатор Ставрополья Владимир Владимиров.
Количество удвоилось более чем вдвое за последние сутки - накануне местный Минздрав информировал о более 126 жителях края, оказавшихся на карантине.
Число тех, кто находится на карантине в Ставропольском крае, увеличилось более чем вдвое, после того, как с подозрением на коронавирус была госпитализирована Ирина Санникова. Главный инфекционист региона была за рубежом и вернулась в Россию 9 марта. После поездки в Испанию Санникова не прошла двухнедельный карантин, скрыла от начальства факт сам факт визита в Мадрид и продолжала ходить на работу.
По данным российских СМИ, несколько дней назад Санникова была госпитализирована и 17 марта у нее подтвердили коронавирус. В результате эпидемиологам пришлось в экстренном порядке устанавливать круг контактных лиц, под наблюдением оказались десятки людей.
Отмечается, что на карантин также был направлен целый ряд сотрудников Минздрава Ставропольского края. Дело в том, что Санникова участвовала в публичном мероприятии, которое недавно проводило ведомство.
Как пояснила ранее замминистра здравоохранения края Ольга Дроздецкая, далеко не все сотрудники ведомства оказались контактными. Поэтому деятельность сейчас продолжается в штатном режиме. При этом Дроздецкая подтвердила, что госпитализированная врач принимала участие в публичных мероприятиях до того, как попала в больницу из-за ухудшившегося состояния здоровья.
После оказания помощи пациентку уже отключили от ИВЛ, сейчас ей кислородная поддержка не требуется, уточнила замминистра.
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