Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter На Ставрополье более 100 человек помещены на карантин из-за главного инфекциониста края, скрывшей поездку в Испанию

21.3.2020 13:01

Фото: livejournal.com



На текущий момент в регионе под наблюдением по коронавирусу находятся более 300 человек, заявил губернатор Ставрополья Владимир Владимиров.



Количество удвоилось более чем вдвое за последние сутки - накануне местный Минздрав информировал о более 126 жителях края, оказавшихся на карантине.



Число тех, кто находится на карантине в Ставропольском крае, увеличилось более чем вдвое, после того, как с подозрением на коронавирус была госпитализирована Ирина Санникова. Главный инфекционист региона была за рубежом и вернулась в Россию 9 марта. После поездки в Испанию Санникова не прошла двухнедельный карантин, скрыла от начальства факт сам факт визита в Мадрид и продолжала ходить на работу.



По данным российских СМИ, несколько дней назад Санникова была госпитализирована и 17 марта у нее подтвердили коронавирус. В результате эпидемиологам пришлось в экстренном порядке устанавливать круг контактных лиц, под наблюдением оказались десятки людей.



Отмечается, что на карантин также был направлен целый ряд сотрудников Минздрава Ставропольского края. Дело в том, что Санникова участвовала в публичном мероприятии, которое недавно проводило ведомство.



Как пояснила ранее замминистра здравоохранения края Ольга Дроздецкая, далеко не все сотрудники ведомства оказались контактными. Поэтому деятельность сейчас продолжается в штатном режиме. При этом Дроздецкая подтвердила, что госпитализированная врач принимала участие в публичных мероприятиях до того, как попала в больницу из-за ухудшившегося состояния здоровья.



После оказания помощи пациентку уже отключили от ИВЛ, сейчас ей кислородная поддержка не требуется, уточнила замминистра.



Автор: Злата Богатова

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