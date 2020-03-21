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Выявлен один из главных очагов распространения COVID-19 в Европе
21.3.2020 01:02
Фото: smi2.net
Австрийская федеральная земля Тироль является одним из главных очагов распространения коронавируса на территории Европы, пишет Der Spiegel.
Как отмечает издание, множество туристов из разных стран заразились на горнолыжном курорте Пацнаун-Ишгль.
В публикации сообщается, что во время поездки на этот популярный курорт в Тироле было инфицировано коронавирусом более половины датчан и норвежцев. Кроме того, в регионе выявили свыше 25% заразившихся COVID-19 от общего количества случаев, зафиксированных на территории самой Австрии.
Мэр города Вернер Курц, прокомментировав сложившуюся ситуацию, назвал ее настоящей катастрофой для Ишгля. Сейчас по всему Тиролю объявлен карантин, он будет действовать по меньшей мере до 5 апреля.
По причине карантинных мероприятий город сейчас не могут покинуть около двадцати туристов и порядка тысячи работников туристической отрасли.
Вследствие ограничений, которые были вынуждены ввести власти страны, в Австрии лишь за двое суток потеряли работу около 49 тыс. человек.
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