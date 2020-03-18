|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
В Австрии за два дня потеряли работу почти 50 тысяч человек
18.3.2020 23:08
Фото: pointville.ag
За последние двое суток количество безработных в Австрии увеличилось сразу на 49 тысяч человек.
Об этом сообщает 18 марта Австрийское агентство печати.
По мнению Йоханнеса Копфа, возглавляющего австрийскую биржу труда, столь заметный скачок обусловлен ограничительными мерами, которые власти страны ввели в рамках борьбы с распространением нового коронавируса.
В частности, на территории Австрии приостановили работу горнолыжные курорты, после чего вынужденно закрылись и инфраструктурно связанные с ними рестораны и гостиницы. Кроме того, замерло и строительство.
По последним официальным данным, на территории Австрии было выявлено более 1,6 тыс. человек, зараженных COVID-19, пятеро пациентов скончались.
Ранее стало известно о выявлении еще более чем тридцати заразившихся в России - общее количество пациентов с подтвержденным COVID-19 за последние сутки возросло до 147 человек.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|