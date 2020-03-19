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В Италии за сутки от COVID-19 умерло более 470 человек
19.3.2020 14:11
Фото: vk.com
Количество жертв новой коронавирусной инфекции, вызывающей опасную пневмонию, в течение минувших суток увеличилось в Италии сразу на 475 человек, передают зарубежные СМИ.
На текущий момент от этого заболевания в стране уже скончались 2978 жителей.
В течение последних суток в Италии от коронавируса умерло 475 человек, сообщил глава службы гражданской обороны Италии Анджело Боррелли. По его словам, за период с начала вспышки жертвами COVID-19 стали уже 2 978 человек.
Наибольшее количество летальных исходов было зарегистрировано в Ломбардии на севере Италии - там умерли 319 человек.
Боррелли отметил, что количество выздоровевших за те же сутки оказалось рекордно высоким — излечившимися признаны сразу 1084 человека. Показатель на 37% превысил предыдущий день. В общей сложности в Италии от коронавируса уже вылечились свыше 4 тыс. человек.
Кроме того, Боррелли сообщил о том, что за сутки в стране было выявлено более 2,6 тыс. новых случаев заражения. Сейчас в стране заражено около 35,7 тыс. человек.
Тревогу властей вызывает увеличение заразившихся медработников - число представителей персонала уже превысило 8% от общего числа инфицированных.
Ранее Италия вышла на первое место по летальности коронавируса.
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