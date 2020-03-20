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В Кузбассе сотрудница банка ранена во время ограбления
20.3.2020 11:58
Фото: kpcdn.net
Полиция Кемеровской области задержала ранее судимого мужчину по подозрению в нападении на офис кредитно-финансовой организации.
Как сообщают региональные СМИ со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Кузбассу, инцидент произошел накануне, 19 марта, примерно в 14:00 по местному времени (10:00 по Москве) в городе Междуреченске.
По предварительным данным, злоумышленник был вооружен ножом. Войдя в помещение банка, он начал угрожать им оператору и потребовал деньги. Сотрудница успела нажать "тревожную кнопку", однако мужчина нанес ей непроникающее ножевое ранение в область шеи.
Похитив 150 тыс. рублей, нападавший скрылся, но вскоре был задержан полицией. По данным МВД, к инциденту причастен ранее уже привлекавшийся к уголовной ответственности 48-летний мужчина. В момент задержания при нем обнаружили нож и украденные из банка деньги.
Следственные органы по факту ЧП возбудили дело по ч. 2 ст. 162 УК РФ (разбой).
Пострадавшей сотруднице банка оказана медпомощь, сейчас ее жизни и здоровью ничего не угрожает, уточняется со ссылкой на врачей.
По данным ряда открытых источников, инцидент произошел в одном из отделений "Сбербанка".
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