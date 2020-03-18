|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
В Хакасии пациент погиб во время десятой попытки сбежать из психоневрологического интерната
18.3.2020 11:16
Фото: vk.com
В Хакасии при очередной попытке побега получил смертельные травмы пациент психоневрологического интерната.
По факту ЧП уже проводится проверка, заявили представители региональных властей.
После трагической гибели одного из пациентов Туимском психоневрологическом интернате служебную проверку проводит Министерство труда Хакасии, сообщает пресс-служба республиканского правительства.
По предварительным данным, в ночное время социально-медицинское учреждение пытались покинуть двое мужчин. Во время побега один из них погиб, а второй сломал ногу. Отмечается, что оба пациента ранее были признаны недееспособными.
Мужчины получили травму, когда пытались сбежать через окно на третьем этаже здания интерната, перед этим сломав установленную на нем решетку.
В прошлом погибший мужчина уже девять раз пытался покинуть данное учреждение, а его напарник совершал побег впервые.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|