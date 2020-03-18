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В Хакасии пациент погиб во время десятой попытки сбежать из психоневрологического интерната


18.3.2020 11:16
В Хакасии пациент погиб во время десятой попытки сбежать из психоневрологического интернатаФото: vk.com

В Хакасии при очередной попытке побега получил смертельные травмы пациент психоневрологического интерната.

По факту ЧП уже проводится проверка, заявили представители региональных властей.

После трагической гибели одного из пациентов Туимском психоневрологическом интернате служебную проверку проводит Министерство труда Хакасии, сообщает пресс-служба республиканского правительства.

По предварительным данным, в ночное время социально-медицинское учреждение пытались покинуть двое мужчин. Во время побега один из них погиб, а второй сломал ногу. Отмечается, что оба пациента ранее были признаны недееспособными.

Мужчины получили травму, когда пытались сбежать через окно на третьем этаже здания интерната, перед этим сломав установленную на нем решетку.

В прошлом погибший мужчина уже девять раз пытался покинуть данное учреждение, а его напарник совершал побег впервые.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 127

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