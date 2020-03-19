Новости шоу-бизнеса

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В Испании коронавирусом заражены более 17 тыс. человек
19.3.2020 17:02
Фото: jurnaltv.md
На территории Испании количество заразившихся коронавирусом превысило 17 тыс. человек, передают зарубежные СМИ со ссылкой на Минздрав королевства.
По последним официальным данным, скончались 767 пациентов.
На сегодняшний день признаны выздоровевшими 1107 человек, сообщается со ссылкой на Министерство здравоохранения Испании.
В ведомстве также подтвердили сведения о смерти 74-летней гражданки Грузии. Заразившаяся коронавирусом женщина страдала от хронических недугов, что осложнило течение инфекционного заболевания.
Ранее власти Италии сообщили о том, что за последние сутки в стране от COVID-19 умерло более 470 человек. Количество жертв коронавирусной инфекции, вызывающей опасную пневмонию, составляет уже свыше 2,9 тыс. Наибольшее количество летальных исходов зафиксировано в Ломбардии - там за день скончались 319 человек.
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