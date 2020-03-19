ИнтерНовости - новости в стране и мире
В Германии резко возрос темп заражения коронавирусом, пишут СМИ
В Германии резко возрос темп заражения коронавирусом, пишут СМИ
В Германии количество пациентов с COVID-19 превысило 9300
В Германии количество пациентов с COVID-19 превысило 9300
На Урале задержан мужчина, убивший около суда бывшую жену
На Урале задержан мужчина, убивший около суда бывшую жену
 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
В Якутии у шести человек подтвердился COVID-19В Якутии у шести человек подтвердился COVID-19
В России не будут переносить весенний призыв из-за коронавирусаВ России не будут переносить весенний призыв из-за коронавируса
Защита историка Соколова озвучила свою версию убийстваЗащита историка Соколова озвучила свою версию убийства
В 80 регионах РФ вводится режим повышенной готовностиВ 80 регионах РФ вводится режим повышенной готовности
Путин отреагировал на шутку Галкина в свой адресПутин отреагировал на шутку Галкина в свой адрес

Новости шоу-бизнеса

Подпишитесь на нашу рассылку




Женская сеть myJulia.ru

Цветы жизни. 26. Кто виноват?Цветы жизни. 26. Кто виноват?
Цветы жизни. 25. Дом с бассейномЦветы жизни. 25. Дом с бассейном
Цветы жизни. 24. РодственникиЦветы жизни. 24. Родственники
Цветы жизни. 23. Сиделка и няняЦветы жизни. 23. Сиделка и няня
Цветы жизни. 22. На живцаЦветы жизни. 22. На живца

 Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter

В Испании коронавирусом заражены более 17 тыс. человек


19.3.2020 17:02
В Испании коронавирусом заражены более 17 тыс. человекФото: jurnaltv.md

На территории Испании количество заразившихся коронавирусом превысило 17 тыс. человек, передают зарубежные СМИ со ссылкой на Минздрав королевства.

По последним официальным данным, скончались 767 пациентов.

На сегодняшний день признаны выздоровевшими 1107 человек, сообщается со ссылкой на Министерство здравоохранения Испании.

В ведомстве также подтвердили сведения о смерти 74-летней гражданки Грузии. Заразившаяся коронавирусом женщина страдала от хронических недугов, что осложнило течение инфекционного заболевания.

Ранее власти Италии сообщили о том, что за последние сутки в стране от COVID-19 умерло более 470 человек. Количество жертв коронавирусной инфекции, вызывающей опасную пневмонию, составляет уже свыше 2,9 тыс. Наибольшее количество летальных исходов зафиксировано в Ломбардии - там за день скончались 319 человек.

Автор: Злата Богатова

Добавить комментарий

Для добавления комментария заполните все поля формы:
*Ваше имя или псевдоним:


*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):


*Ваш комментарий:


*Введите цифры, которые Вы видите:
34876
Цифры:


Смотрите еще:

Тайны дня


Поиск

<< Март 2020
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
            1
2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
9
 10
 11
 12
 13
 14
 15
16
 17
 18
 19
 20
 21
 22
23
 24
 25
 26
 27
 28
 29
30
 31
          

Популярное

Со следующего года пенсии россиянам начнут начислять автоматическиСо следующего года пенсии россиянам начнут начислять автоматически
В Ингушетии один человек погиб в перестрелке, ранены двое полицейскихВ Ингушетии один человек погиб в перестрелке, ранены двое полицейских
Найденная в Поморье стоянка первобытного человека датирована началом 9 тысячелетия до н.э.Найденная в Поморье стоянка первобытного человека датирована началом 9 тысячелетия до н.э.
В Коми неизвестные обстреляли вертолет Ми-8В Коми неизвестные обстреляли вертолет Ми-8
Трамп: Коронавирус следует называть «китайским вирусом»Трамп: Коронавирус следует называть «китайским вирусом»

Кулинарные рецепты на Поваренке


Наш опрос:

Что вы ждете от нового, 2018, года? (30.8.2017)






Голосов: 971


 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
ИнтерНовости - новости в стране и мире
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
XML ИнтерновостиПерепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
Rambler's Top100
Рейтинг@Mail.ru