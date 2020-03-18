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В России выявлено еще 33 случая заражения коронавирусом
18.3.2020 21:45
Фото: vk.com
На территории РФ общее количество пациентов с подтвержденным заражением COVID-19 за последние сутки увеличилось до 147, передает ТАСС.
Как стало известно, большинство заразившихся было выявлено в Москве.
По последним официальным данным, которые приводит оперативный штаб по предупреждению и борьбе с новой коронавирусной инфекцией в России, тридцать один новый случай зафиксирован в Москве, по одному - в Томской и Новосибирской областях.
В штабе пояснили, что все случаи, зарегистрированные за последние сутки, являются завозными. В общей сложности в России коронавирусом успели заразиться 147 человек, в том числе, 144 граждан России, двое китайских граждан и один гражданин Италии. Все иностранцы и двое россиян, а также трое россиян, вернувшихся с лайнера Diamond Princess в Японии, уже признаны выздоровевшими и покинули больницы.
По словам вице-премьера РФ Татьяны Голиковой, которая возглавляет оперативный штаб, поводов для паники в связи с угрозой распространения COVID-19 нет. Дело в том, что российские власти достаточно рано и жестко ввели запретительные меры. Поэтому новая инфекция получила ограниченное распространение. Голикова также отметила, что в этом году не было зафиксировано повышенного количества пневмоний, в некоторых регионах России даже отмечается снижение.
Ранее министр просвещения РФ Сергей Кравцов сообщил о том, что с понедельника, 23 марта и вплоть до 12 апреля включительно в российских школах объявят каникулы.
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