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В Германии резко возрос темп заражения коронавирусом, пишут СМИ
19.3.2020 01:08
Фото: analitikaua.net
Количество выявленных случаев заражения коронавирусом на территории ФРГ в действительности якобы превысило 12,3 тыс., передает издание Focus.
Со ссылкой на собственные подсчеты, которые велись на основе данных, поступающих из разных регионов страны, отмечается, что скончались уже более тридцати человек.
Как пишет издание, жертвами нового коронавируса в Германии стал уже тридцать один пациент.
Однако по официальным данным, которые поступили ранее от представителей Минздрава ФРГ, на территории страны было зафиксировано около 9,3 тыс. случаев заражения, скончались двадцать шесть пациентов.
В публикации Focus не уточняется, по каким причинам сведения могут являться более точными, чем информация, поступающая по официальным каналам.
На текущий момент во всем мире было выявлено более 200 тыс. случаев заражения коронавирусом COVID-19. Наиболее тяжелой обстановка остается в Италии и нескольких других странах Европы, а также Иране.
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