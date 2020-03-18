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В Германии количество пациентов с COVID-19 превысило 9300
18.3.2020 12:03
Фото: tag24.de
На территории ФРГ число случаев заражения коронавирусом COVID-19 достигло 9367 человек, сообщает телевизионный канал N-tv.
Со ссылкой на сведения, полученные от властей федеральных земель Германии отмечается, что скончались двадцать шесть пациентов.
Ранее германские власти подтвердили информацию о 8598 официально подтвержденных случаях инфицирования корнавирусом.
Накануне, 17 марта, COVID-19 был выявлен у претендента на пост председателя Христианско-демократического союза Германии Фридриха Мерца.
Как уже сообщалось ранее, в одном из отелей города Кошица скончался гражданин Соединенных Штатов, который, предположительно, мог быть заражен коронавирусом нового типа. После смерти американца было установлено, что в середине января он прибыл в Словакию из Китая и не проходил исследование на COVID-19.
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