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В Прикамье двое детей попали в больницу после нападения собаки


18.3.2020 14:03
Американская акитаФото: porodicobak.ru
Американская акита

Следственные органы Пермского края возбудили уголовное дело по факту ЧП, в результате которого получили ранения двое малолетних детей.

Как сообщается на сайте регионального главка МВД, инцидент произошел накануне, 17 марта.

В рамках уголовного дела уже удалось установить, что собака породы "Американская акита", напавшая на двоих детей в деревне Ключики, принадлежит мужчине, проживающему в соседнем доме. Пес смог выбраться за пределы двора хозяина, выломав доску в заборе.

Двухлетнюю девочку и пятилетнего мальчика доставили в больницу после того, как на них напала соседская собака. Информации о состоянии детей пока нет.

Владелец животного сейчас дает показания. Уголовное дело возбудили по статье о причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности, уточняется в официальном сообщении ведомства.

Автор: Злата Богатова

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