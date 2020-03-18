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Скончался японец, умышленно распространявший COVID-19
18.3.2020 12:59
Фото: livejournal.com
В японском городе Гамагори (префектура Айти) скончался 57-летний мужчина, который выражал намерение умышленно заражать других людей COVID-19.
Коронавирус у него был диагностирован в первых числах марта, передает агентство Kyodo.
Скончался японец, выражавший желание распространить коронавирус. После того, как врачи поставили ему соответствующий диагноз, он умышленно посещал людные места, пока не был задержан.
Как стало известно, в первых числах марта у мужчины выявили коронавирус. Однако пациента не могли сразу доставить в инфекционное отделение. Поэтому врачи попросили его на сутки самоизолироваться дома, до того, как состоится госпитализация.
Вместо того, чтобы направиться на карантин, мужчина отправился по барам. Он успел посетить по меньшей мере два заведения. Связавшись с родственниками, у которых ранее также подтвердился коронавирус, житель Гамагорибы заявил о том, что "собирается распространить" инфекцию.
Когда мужчина, находившийся в одном из баров, признался, что заражен коронавирусом, сотрудники заведения сразу же вызвали полицию. В результате инфицированный был задержан и доставлен в больницу.
На сегодняшний день коронавирус уже подтвердился у посетительницы одного из баров, которая контактировала с погибшим пациентом. Женщина в больнице, врачи оценивают ее состояние как стабильное.
Ранее в ФРГ число случаев заражения коронавирусом COVID-19 достигло 9367 человек.
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