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В Словакии гражданин США скончался, предположительно, от COVID-19
18.3.2020 02:35
Фото: livejournal.com
В одном из отелей города Кошица скончался гражданин Соединенных Штатов, который мог быть заражен коронавирусом нового типа, передает издание Aktuality.
После смерти американца было установлено, что в середине января он прибыл в Словакию из Китая.
Как стало известно, мужчина потерял сознание, и сотрудники отеля вызвали скорую. К моменту прибытия врачей постоялец уже умер.
В ходе начатого разбирательства установлено, что гражданин США около двух месяцев провел на территории КНР. После приезда в Словакию он не проходил исследование на коронавирус. Медики предполагают, что иностранец мог заразиться COVID-19.
Всех, кто контактировал с умершим постояльцем, уже отправили на двухнедельный карантин. Точную причину смерти огласят после того, как будут известны результаты анализа в специализированной лаборатории.
Согласно последним официальным данным, в Словакии подтверждено 97 случаев заражения COVID-19.
Последним европейским государством, где не было зафиксировано пациентов с коронавирусом, оставалась Черногория. После того, как в Подгорице подтвердили сразу два случая заражения, в Европе больше нет стран без пациентов с COVID-19.
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