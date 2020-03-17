Новости шоу-бизнеса

|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
В мире от коронавируса скончалось более 7 тыс. человек
17.3.2020 11:30
Фото: livejournal.com
На сегодняшний день количество зараженных COVID-19 составляет 179 тыс. 334 человек, около 80 тыс. инфицированных уже признаны поправившимися. Сведения по состоянию на 9:15 по московскому времени вторника, 17 марта, приводит газета South China Morning Post, продолжающая отслеживать статистические данные по этому заболеванию.
На указанный момент в мире насчитывалось более 7 121 летальных исходов, тогда как еще в 5:30 по Москве сообщалось о 174 тыс. 330 больных и 7,085 тыс. скончавшихся, передает агентство "Интерфакс".
По последним данным, за истекшие сутки в материковом Китае от пневмонии, вызываемой новым типом коронавируса, умерли тринадцать человек. При этом врачи выявили 21 нового пациента. Как информирует Госкомитет здравоохранения КНР, лишь один заболевший был инфицирован в пределах страны. Двадцать заразившихся прибыли в Китай из-за рубежа.
Исключая КНР, в мире заражены 98,357 тыс. человек, число смертей превысило показатели материкового Китая на 669 пациентов.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|