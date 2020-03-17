Новости шоу-бизнеса

Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter В мире от коронавируса скончалось более 7 тыс. человек

17.3.2020 11:30

Фото: livejournal.com



На сегодняшний день количество зараженных COVID-19 составляет 179 тыс. 334 человек, около 80 тыс. инфицированных уже признаны поправившимися. Сведения по состоянию на 9:15 по московскому времени вторника, 17 марта, приводит газета South China Morning Post, продолжающая отслеживать статистические данные по этому заболеванию.



На указанный момент в мире насчитывалось более 7 121 летальных исходов, тогда как еще в 5:30 по Москве сообщалось о 174 тыс. 330 больных и 7,085 тыс. скончавшихся, передает агентство "Интерфакс".



По последним данным, за истекшие сутки в материковом Китае от пневмонии, вызываемой новым типом коронавируса, умерли тринадцать человек. При этом врачи выявили 21 нового пациента. Как информирует Госкомитет здравоохранения КНР, лишь один заболевший был инфицирован в пределах страны. Двадцать заразившихся прибыли в Китай из-за рубежа.



Исключая КНР, в мире заражены 98,357 тыс. человек, число смертей превысило показатели материкового Китая на 669 пациентов.



Автор: Злата Богатова

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