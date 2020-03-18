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В Коми неизвестные обстреляли вертолет Ми-8
18.3.2020 01:41
Фото: sledcom.ru
Обстрелу подвергся вертолет Ми-8 с грузом горючего, информирует пресс-служба регионального СУ СКР.
По данным ведомства, в момент ЧП на борту находилось четверо членов экипажа.
Неизвестные обстреляли вертолет Ми-8, который с грузом горюче-смазочных материалов следовал из Емвы в Республике Коми в Шиес в Архангельской области. Установлено, что по воздушному судну было произведено не менее шести выстрелов картечью.
К счастью, обошлось без пострадавших. Несмотря на случившееся, пилоты смогли благополучно совершить посадку.
Правоохранительные органы приступили к проверке, выясняя все обстоятельства инцидента, пояснили в следственном ведомстве.
На прошлой неделе в Чите по жилому дому выстрелили из вертолетной пушки.
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