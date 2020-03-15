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В Чите по жилому дому выстрелили из вертолетной пушки
15.3.2020 20:47
Фото: vk.com
В Министерстве обороны подтвердили сведения об инциденте в Чите, где в жилой дом попал снаряд 23-миллиметровой авиационной пушки. Удар был нанесен вертолетом Ми-8, передает ТАСС.
Обстоятельства ЧП выясняются.
По факту инцидента уже проводится проверка, сообщили в пресс-службе Восточного военного округа (ВВО). Как стало известно, командование воинской части сейчас обсуждает с местной администрацией вопросы, касающиеся компенсации нанесенного ущерба.
ЧП случилось накануне, 14 марта 2020 года, пояснили военные. По предварительным данным, вертолет Ми-8 произвел выстрел за пределы аэродрома Черемушки, расположенного в столице Забайкальского края. В результате инцидента, к счастью, никто не пострадал.
В ряде СМИ ранее появились сообщения о том, что на вертолете из-за разряжения боекомплекта произошел непроизвольный выстрел. После попадания в балкон квартиры второго этажа была повреждена обшивка конструкций и разбиты стекла.
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