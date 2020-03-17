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В Казахстане подтверждено 32 случая заражения COVID-19
17.3.2020 22:05
Фото: diapazon.kz
На территории Казахстана за последние сутки выявили еще пять случаев заражения новым коронавирусом - один в Нур-Султане и еще четыре — в Алма-Ате.
На сегодняшний день в стране в общей сложности подтверждено тридцать два диагноза.
Согласно официальным данным, в Нур-Султане заболели семнадцать человек, еще пятнадцать — в Алма-Ате. Власти городов уже приняли решение о введении карантина в целях предотвращения распространения опасного заболевания.
Как заявил аким (мэр) Алма-Аты Бакытжан Сагинтаев, опубликовавший соответствующее видеообращение на своей странице в Facebook, по периметру города будет выставлено двадцать семь блокпостов. В самой Алма-Ате существенно усилят меры санитарно-эпидемиологической дезинфекции. Кроме того, предполагается ограничить въезд и выезд граждан, а также блокировать места заражения.
Администрация Алма-Аты установит беспрепятственный ввоз товаров первой необходимости, включая лекарства и продовольственные товары. Все детские сады, непродовольственные рынки и крупные торговые центры приостановят свою деятельность.
Ранее от оперативного штаба по предупреждению распространения COVID-19 в РФ поступили сведения о том, что за минувшие сутки случаи заражения новым коронавирусом были зафиксированы сразу на территории пятнадцати российских регионов.
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