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Женская сеть myJulia.ru
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Тюменскую няню, похитившую и убившую младенца, признали невменяемой
17.3.2020 21:50
Фото: кадр видео с youtube.com
Женщину было решено направить на принудительное лечение в специализированное учреждение, передают российские СМИ.
Соответствующее постановление сегодня вынес суд в Заводоуковске (Тюменская область).
Как сообщает во вторник пресс-служба следственного управления СКР по региону, женщину признали невменяемой. Согласно вердикту суда, ей предстоит пройти курс лечения в психиатрическом стационаре, под интенсивным наблюдением.
Трагедия в Тюменской области произошла 24 сентября прошлого года, когда в городе Заводоуковске был похищен шестимесячный ребенок. Полиция достаточно быстро выяснила, что малыша украла 23-летняя няня.
На следующий день подозреваемую задержали в лесу с телом ребенка. В тот момент она находилась на расстоянии около трех километров от дома, где проживала семья мальчика. Женщина практически сразу признала свою вину в расправе над младенцем.
Расследование этого резонансного дела было завершено в минувшем декабре, после чего материалы передали в суд для применения принудительных мер медицинского характера.
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