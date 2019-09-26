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В Тюменской области признала вину девушка, задержанная с телом ребенка
26.9.2019 18:23
Фото: кадр видео с youtube.com
Как сообщают российские СМИ, няня, скрывшаяся с младенцем и задержанная на следующий день, начала давать признательные показания.
Со ссылкой на источники в правоохранительных органах отмечается, что первоначально девушка выглядела не совсем адекватно.
Как стало известно, девушка, которую задержали по подозрению в жестоком убийстве ребенка, призналась в содеянном. Информация поступила от представителей СУ СКР по региону.
ЧП случилось в городе Заводоуковск Тюменской области 24 сентября, где из дома по улице Северной пропал полугодовалый ребенок. Позже выяснилось, что малыша забрала с собой девушка, остававшаяся в качестве няни, и скрывшаяся в неизвестном направлении.
В ходе начатых поисков 23-летнюю девушку нашли в лесу, на расстоянии примерно 3 км от дома, где проживает семья малыша. При себе подозреваемая имела пакет, в котором находилось изуродованное тело ребенка.
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