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В Германии коронавирусом заразились более 5600 человек
16.3.2020 07:12
Фото: tag24.de
Скорая в Германии
Власти Германии информируют о том, что за истекшие сутки количество официально подтвержденных случаев заражения коронавирусом возросло почти на 1,4 тыс. человек.
В общей сложности на территории ФРГ инфицированы 5627 жителей.
Как передает FOCUS Online, цитируя данные федеральных земель ФРГ, из-за пневмонии, спровоцированной новым типом коронавируса, в Германии скончались одиннадцать человек.
Ранее в Берлине в связи с угрозой распространения заболевания было принято решение о закрытии границ с Австрией, Францией и Швейцарией.
Очень острой остается обстановка и в Италии, где за сутки от коронавируса погибли 368 пациентов. В общей сложности жертвами COVID-2019 стали уже более 1,8 тыс. человек. По официальным данным, инфицированы около 25 тыс. жителей страны.
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