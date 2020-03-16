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В Германии коронавирусом заразились более 5600 человек


16.3.2020 07:12
Скорая в ГерманииФото: tag24.de
Скорая в Германии

Власти Германии информируют о том, что за истекшие сутки количество официально подтвержденных случаев заражения коронавирусом возросло почти на 1,4 тыс. человек.

В общей сложности на территории ФРГ инфицированы 5627 жителей.

Как передает FOCUS Online, цитируя данные федеральных земель ФРГ, из-за пневмонии, спровоцированной новым типом коронавируса, в Германии скончались одиннадцать человек.

Ранее в Берлине в связи с угрозой распространения заболевания было принято решение о закрытии границ с Австрией, Францией и Швейцарией.

Очень острой остается обстановка и в Италии, где за сутки от коронавируса погибли 368 пациентов. В общей сложности жертвами COVID-2019 стали уже более 1,8 тыс. человек. По официальным данным, инфицированы около 25 тыс. жителей страны.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 110

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