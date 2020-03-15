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В Италии за сутки от коронавируса умерли 368 человек
15.3.2020 23:59
Фото: smi2.net
В Италии в течение минувших суток скончались 368 пациентов, у которых ранее диагностировали COVID-2019.
В общей сложности жертвами пневмонии, спровоцированной новым коронавирусом, стали уже более 1,8 тыс. человек.
Как заявил руководитель национальной службы гражданской обороны Анджело Борелли, наибольшее количество смертей в последний день было зафиксировано на территории Ломбардии - за минувшие сутки там скончались 252 человека.
В регионе Эмилия-Романья, который ранее также стал одним из очагов распространения коронавируса, умерли сорок три человека. В Венето, Пьемонте и Марке зарегистрировали соответственно 8, 22 и 10 летальных исходов.
По словам Анджело Борелли, за прошедшие сутки на территории Италии врачи выявили 3590 новых случаев заражения. Согласно последним официальным данным, в стране заражены уже более 24,7 тыс. человек.
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