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В Италии за сутки от коронавируса умерли 368 человек


15.3.2020 23:59
В Италии за сутки от коронавируса умерли 368 человекФото: smi2.net

В Италии в течение минувших суток скончались 368 пациентов, у которых ранее диагностировали COVID-2019.

В общей сложности жертвами пневмонии, спровоцированной новым коронавирусом, стали уже более 1,8 тыс. человек.

Как заявил руководитель национальной службы гражданской обороны Анджело Борелли, наибольшее количество смертей в последний день было зафиксировано на территории Ломбардии - за минувшие сутки там скончались 252 человека.

В регионе Эмилия-Романья, который ранее также стал одним из очагов распространения коронавируса, умерли сорок три человека. В Венето, Пьемонте и Марке зарегистрировали соответственно 8, 22 и 10 летальных исходов.

По словам Анджело Борелли, за прошедшие сутки на территории Италии врачи выявили 3590 новых случаев заражения. Согласно последним официальным данным, в стране заражены уже более 24,7 тыс. человек.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 158

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