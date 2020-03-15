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Путин создал рабочую группу Госсовета по борьбе с 2019-NCOV
15.3.2020 22:46
Фото: smi2.net
Глава российского государства Владимир Путин отдал распоряжение о формировании рабочей группы Государственного совета РФ по противодействию распространению коронавирусной инфекции 2019-NCOV.
Об этом сегодня информирует пресс-служба Кремля.
Возглавит рабочую группу Госсовета по борьбе с коронавирусом мэр Москвы Сергей Собянин. Согласно распоряжению, которое сегодня подписал российский президент Владимир Путин, в состав этой группы также входят вице-премьеры и министры, а также представители ряда разных министерств и ведомств.
Руководству российских регионов, где ранее были зафиксированы случаи заражения новой коронавирусной инфекцией, рекомендовано принимать участие в работе группы Госсовета РФ по противодействию распространению 2Q19-NCOV. Распоряжение главы РФ считается вступившим в силу с момента подписания документа.
По последним официальным данным, на территории России на сегодняшний день было выявлено шестьдесят три человека, зараженных коронавирусом нового типа. За минувшие сутки врачи подтвердили диагноз у трех человек в Подмосковье и еще одного - в Тюмени.
Ранее Минпросвещения РФ порекомендовало властям регионов перевести школьников на дистанционное обучение. Предполагается, что подобные меры могут быть предприняты и в отношении средних и высших учебных заведений.
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