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В Москве найдено тело сотрудника ФСО
15.3.2020 18:58
Фото: barlamane.com
ЧП случилось в квартире одного из домов на Малой Сухаревской площади, где было найдено тело мужчины, передают российские СМИ.
Согласно предварительным данным, причиной смерти могло стать огнестрельное ранение.
Информацию о ЧП подтвердил источник в правоохранительных органах столицы, передает RT. Как стало известно, сигнал о трупе молодого человека поступил в полицию от его знакомого накануне, 14 марта.
Прибыв по указанному адресу, сотрудники полиции выяснили, что мужчина скончался более суток назад. Уточняется, что дверь квартиры, где было обнаружено тело 23-летнего Динара Сабирова, была заперта изнутри.
По факту случившегося проводится проверка. Все обстоятельства инцидента сейчас выясняют специалисты.
В ряде СМИ появились сообщения о том, что погибший мужчина в прошлом являлся сотрудником ФСО. Официального подтверждения этих сведений пока не последовало.
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